Ford свернул проект большого электрического внедорожника

Ford отказался от разработки большого электрического внедорожника. В компании рассказали об очередных корректировках стратегии электрификации на североамериканском рынке. Проект крупного трехрядного SUV с электрической силовой установкой, разработка которого уже шла полным ходом, свернут по причине того, что эта модель вряд ли окупится. При этом в озвученных планах теперь фигурирует электрический пикап, построенный на новой платформе. Он должен приятно удивить американцев ценой.

Еще весной Ford решил отложить запуск новых электрокаров на фоне глобального замедления спроса на «зеленые» машины. Тогда же впервые стало известно, что это затронет анонсированный ранее трехрядный внедорожник, который должен был «прописаться» на заводе Ford в Канаде в 2025 году. Теперь же Ford объявил, что запуск модели не просто отложен, а не состоится вовсе. И это плохая новость для просфоюза предприятия в канадском Оквилле, который и без того уже высказывал опасения относительно дальнейшей судьбы работников.

Сдвинуты же сроки по выводу на рынок преемника F-150 Lightning, который в свежем пресс-релизе Ford фигурирует под кодовым названием Project T3. Изначально его ждали в 2025 году, затем премьеру отодвинули на 2026-й, а теперь и вовсе на вторую половину 2027-го. О грядущем электрическом пикапе известно, что в его основу ляжет новая платформа, а производить его будут на предприятии BlueOval City в Стэнтоне (США, штат Теннесси).

Появился в планах Ford и второй пикап, но компактнее — он будет среднеразмерным, а построят его на новой «тележке» для бюджетных моделей. Над этой архитектурой уже два года работает отдельное подразделение компании, именуемое Skunkworks, про которое в самом Ford говорят, что это «команда с правом играть без правил» — сотрудников Skunkworks избавили от корпоративной бюрократии и согласований действий. Платформа должна быть готова в 2026 году, и среднеразмерный пикап станет первой моделью на ее основе.

Параллельно Ford запускает в разработку трехрядный гибридный кроссовер. Гибридные силовые установки в ближайшие годы будут доминировать в североамериканской линейке Ford, они обещаны даже тяжелым пикапам Ford Super Duty следующего поколения.