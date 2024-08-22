Верховный Суд запретил забирать машины у обанкротившихся инвалидов

ВС РФ: забирать машины у обанкротившихся инвалидов нельзя. Верховный суд Росии вступился за гражданина с ограниченными возможностями, который подал заявление на банкротство. Другие суды распорядились конфисковать его автомобиль в счёт погашения долга, поскольку техника не была переоборудована для инвалидов. Но в высшей судебной инстации при рассмотрения дела встали на сторну водителя.

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Гражданка Лилия Даминова инициировала процедуру банкротства в 2022 году из-за долга перед банком в размере 412,8 тысячи рублей. В декабре того же года женщину признали банкротом и по суду ввели процедуру реализации имущества: на тот момент на должнице числились участок с домом в башкирском селе, а также автомобиль Lifan 2011 года выпуска. Последний оценили в 250 тысяч рублей.

Однако дом был исключён сразу же, так как является единственным жильём Даминовой. Она также просила оставить ей автомобиль на основании статьи 446 ГК, которая позволяет оставлять банкротам транспортные средства и другое необходимое в связи с инвалидностью имущество.

Согласно материалам дела, россиянка с детства является инвалидом II группы, у неё наблюдаются нарушения опорно-двигательного аппарата и ног. Так что ей необходимо регулярно посещать процедуры реабилитации в больнице, которая расположена в 52 км от дома.

Арбитражный суд республики Башкортостан отказался пойти навстречу женщине, так как судья посчитал, что действие нормы распространяется только на автомобили, специально переоборудованные для нужд инвалидов. При этом кредитная организация не настаивала на конфискации.

«Довод заявителя о жизненной необходимости использования именно спорного транспортного средства не подтверждается представленными в материалы дела документами», — отмечается в определении.

Апелляция и кассация поддержали решение, в итоге дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону россиянки.

Судья напомнил, что ранее Конституционный суд России высказался о необходимости соблюдения баланса интересов кредитора и должников. Речь идет, в том числе, защиту интересов банкрота путём сохранения необходимого уровня существования.