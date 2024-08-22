Эксперт объяснил, из-за чего обычно протекает люк в автомобиле

Эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман рассказал о том, что чаще всего люки в машинах начинают пропускать воду из-за старых уплотнителей или засоренных дренажных отверстий.

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Также специалист, которого цитирует "Газета.ru", отмечает, что у каждого люка есть специальный дренаж. Его необходимо обслуживать - чистить от грязи и песка.

Кроме того, при эксплуатации вода проникает в определенные узлы электрики. Из-за этого могут пострадать провода, датчики, механизмы люка.

По словам Гомана, существует и четвертая причина. Дело в том, что из-за подвижности люка со временем могут перетираться кожухи проводов или сами провода.

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