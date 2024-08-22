Цена бензина АИ-95 приблизилась к максимальной отметке

В четверг, 22 августа, бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России подорожал до 74 818 рублей за тонну. Так, рост составил 0,66%, свидетельствуют данные биржи.

Напомним, что 7 сентября 2023 года был установлен исторический рекорд по цене бензина. Тогда он достиг отметки в 76 876 рублей за тонну. Так, сейчас марка все ближе подходит к этому показателю.

Цена бензина АИ-92 за четверг продемонстрировала рост до 58 127 рублей за тонну (+0,88%). Дизельное топливо упало в цене по итогам торговой сессии - на 0,06%, до 62 342 рублей за тонну. Что касается тонны сжиженных углеводородных газов (СУГов), то она за день повысилась в цене на 0,6%, до 40 131 рубля. Мазут подорожал на 2,15%, до 29 324 рублей. Стоимость авиакеросина поднялась на 0,97%, до 80 787 рублей за тонну.

Ранее эксперты в беседе с изданием Life дали свои прогнозы по стоимости топлива на АЗС с начала осени. По словам экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, запрет на экспорт бензина, который начал действовать с августа, будет сдерживать рост цен в сентябре.