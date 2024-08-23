В Ленинградской области ввели запрет на работу иностранцев в такси

В Ленинградской области региональным перевозчикам запретят нанимать на работу в такси иностранцев до конца 2024 года. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти, которая инициировала данный запрет.

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По инициативе прокуратуры региона, губернатором Ленинградской области установлен запрет на осуществление иностранными гражданами деятельности в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, говорится в сообщении.

До этого в Новгородской области работодателей призвали уволить иностранных таксистов. Кроме того, запретили привлекать к работе в такси иностранцев, которые занимаются подобной деятельностью на основании патентов.

Запрет на работу в такси для иностранцев пока ввели в 18 российских регионах. В некоторых им запретили работать также в пассажирских перевозках, общепите, розничной торговле и гостиничном бизнесе.