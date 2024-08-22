К 2030 году Nissan будет производить только электрокары

Компания Nissan сохраняет свои амбициозные планы по переходу на производство электромобилей в Европе к 2030 году, несмотря на замедление роста продаж электрокаров. Согласно заявлениям Майры Гонсалес, руководителя отдела продаж Nissan в Европе, компания будет придерживаться своей стратегии, которая включает прекращение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов в регионе к началу следующего десятилетия, сообщает SPEEDME.RU.

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В текущем портфеле компании уже присутствуют такие электромобили, как кроссовер Ariya и модель Leaf. Nissan также работает над электрическими версиями моделей Qashqai, Juke и новой Micra, которые будут производиться на заводе в Сандерленде. Замедление роста продаж электромобилей заставило некоторые автопроизводители, включая Audi, Ford, Mercedes-Benz и Porsche, пересмотреть свои планы. Однако Nissan продолжает придерживаться своего плана, утверждая, что к 2030 году все новые модели для Европы будут электрическими. Гонсалес отметила, что ключевым периодом станет время до 2027 года, когда необходимо найти оптимальный баланс между электромобилями, автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и гибридами.

В Европе наблюдается неравномерный прогресс в электрификации, и Nissan стремится адаптировать свои предложения к этому прогрессу. Независимо от неизбежной неопределенности, компания продолжает модернизировать завод в Сандерленде, готовя его к производству электромобилей. В то время как точные даты запуска новых моделей пока не известны, Nissan предполагает, что текущие автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибриды могут оставаться на рынке ещё долго.