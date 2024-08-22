Toyota Century превращается в мощный спортивный внедорожник

Toyota готовит к выпуску новую версию своего флагманского роскошного внедорожника Century — на этот раз в спортивном исполнении GRMN от Gazoo Racing. Этот мощный SUV обещает стать настоящим «зверем» на дорогах, с улучшенной производительностью и агрессивным дизайном, который подчеркнет его спортивный характер, сообщает SPEEDME.RU.

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Хотя точные технические данные пока не раскрыты, уже известно, что GRMN-версия будет значительно мощнее стандартной гибридной модели с V6 двигателем на 406 лошадиных сил. Эта модель станет первой серийной версией Century с шильдиком GRMN, что делает ее особенно важной для компании. До этого спортивные версии GRMN выпускались ограниченными тиражами и были доступны лишь на японском рынке.

Теперь же Toyota Century GRMN претендует на глобальную конкуренцию с такими премиум-брендами, как Mercedes-AMG, BMW M и Audi RS, и возможно, станет отправной точкой для тренда роскошных спортивных внедорожников. Такой шаг демонстрирует, что Toyota не боится комбинировать роскошь и высокие технологии с динамикой и спортивными характеристиками. Будущее этой линейки сулит еще больше новинок для тех, кто ценит как скорость, так и комфорт на высшем уровне.