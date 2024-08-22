В Китае за месяц купили более одного миллиона электрокаров

Китай демонстрирует впечатляющие темпы роста продаж электромобилей и гибридов, продолжая укреплять свою позицию на глобальном рынке. По данным Ассоциации пассажирских автомобилей Китая (CPCA), за первые две недели августа в стране было зарегистрировано 490 000 автомобилей на новой энергии, что включает электромобили и гибриды с возможностью подзарядки. Этот показатель на 58% превышает результаты аналогичного периода прошлого года и на 27% больше, чем в июле, сообщает 32cars.ru.

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Доля продаж автомобилей на новой энергии достигла рекордных 54,02% за первые две недели августа, что свидетельствует о неослабевающем спросе. С начала года в Китае уже реализовано 5,47 миллиона таких автомобилей, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что в сентябре доля продаж превысит 50%, что станет новым важным рубежом.

За последние два года Китай практически удвоил долю продаж автомобилей на новой энергии: с 25,6% в 2021 году до более чем 50% в 2023 году. Эксперты прогнозируют, что к 2025 году доля рынка NEV может достичь 60-70%, а к 2026 году превысить 80%. Такой стремительный рост подтверждает лидерство Китая не только в производстве электромобилей, но и в ключевых элементах цепочки поставок, таких как двигатели, батареи и программное обеспечение. Масштабы внутреннего рынка и успешная интеграция технологий позволяют Китаю уверенно доминировать в процессе глобальной электрификации транспорта.