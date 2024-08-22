В Китае Tank 300 протестировали суровым бездорожьем. Испытания сняли на видео
В китайских соцсетях опубликовали вылазку Tank 300 по пересечённой местности. Очень пересечённой. На ней внедорожник показал возможности системы полного привода при диагональном вывешивании.
Что за автомобиль был выбран для такого "приключения" не сообщается, но в Китае Tank 300 доступен во множестве вариантов. Нестандартность авто на видео выдают багажник на крыше и канистры на задней стойке. Однако это точно не версия V6 мощностью 354 л.с.
В КНР "трёхсотый" представлен с двухлитровым турбомотором мощностью 227 и 252 л.с. Более мощная модификация - "мягкий гибрид" с 48-вольтным стартер-генератором, комплектуется 9-диапазонным "автоматом", для 227-сильной версии положена 8-ступенчатая АКП.
Минимальный дорожный просвет Tank 300 с полной загрузкой составляет 227 мм, у версии с V6 3.0 - 242 мм, но вне зависимости от двигателя глубина преодолеваемого брода равна 700 мм.
В России Tank 300 можно купить за 4 099 000 - 4 799 000 рублей. Во всех комплектациях внедорожник представлен с 220-сильным двухлитровым турбомотором, 8-ступенчатой АКП и системой полного привода, но возможности 4WD разнятся в зависимости от версии.