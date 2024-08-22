Tank 300 протестировали суровым бездорожьем

В китайских соцсетях опубликовали вылазку Tank 300 по пересечённой местности. Очень пересечённой. На ней внедорожник показал возможности системы полного привода при диагональном вывешивании.

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Что за автомобиль был выбран для такого "приключения" не сообщается, но в Китае Tank 300 доступен во множестве вариантов. Нестандартность авто на видео выдают багажник на крыше и канистры на задней стойке. Однако это точно не версия V6 мощностью 354 л.с.

В КНР "трёхсотый" представлен с двухлитровым турбомотором мощностью 227 и 252 л.с. Более мощная модификация - "мягкий гибрид" с 48-вольтным стартер-генератором, комплектуется 9-диапазонным "автоматом", для 227-сильной версии положена 8-ступенчатая АКП.

Минимальный дорожный просвет Tank 300 с полной загрузкой составляет 227 мм, у версии с V6 3.0 - 242 мм, но вне зависимости от двигателя глубина преодолеваемого брода равна 700 мм.

В России Tank 300 можно купить за 4 099 000 - 4 799 000 рублей. Во всех комплектациях внедорожник представлен с 220-сильным двухлитровым турбомотором, 8-ступенчатой АКП и системой полного привода, но возможности 4WD разнятся в зависимости от версии.