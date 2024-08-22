Росстат: в России дорожают отечественные автомобили. Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики, с 13 по 19 августа цены на машины российских брендов увеличились на 1,28 процента, при этом стоимость иномарок практически не изменилась. Если же рассматривать период с начала 2024 года, то российские автомобили подорожали в среднем на 3,99 процента, а иномарки — на 0,32 процента.

13 августа изменились цены на автомобили Lada, что и отразилось на общей статистике. Granta в зависимости от комплектации подорожала на 15,5−21,5 тысячи рублей, при этом начальная рекомендованная цена осталась на прежнем уровне и составляет 699 900 рублей. Лифтбек Granta после корректировки прайс-листов стоит от 1 042 000, до 1 349 000 рублей, то есть цена увеличилась на 20 тысяч рублей или 1,5−1,9 процента. На те же 20 тысяч рублей подорожала Granta Cross (1,7−1,8 процента), а Granta Sport стала на 25 тысяч рублей дороже. На 25 тысяч рублей выросла и стоимость Granta Sportline.

Niva Travel прибавила 45 тысяч рублей, и теперь кроссовер в базовом исполнении стоит 1 314 000 рублей, а в топовой — 1 601 000 рублей. Largus остался при прежних ценах, а стоимость Vesta была обновлена в июле.

С начала года цены на Lada выросли на 2,9 процента, а августовское подорожание в компании объяснили текущими инфляционными показателями.

Ранее стало известно, что дилеры Lada обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой увеличить утилизационный сбор. Автопроизводитель обеспокоен ценовой экспансией китайских производителей, которые контролируют около 90 процентов российского легкового рынка в финансовом выражении, и считает, что российский рынок нужно защитить. В том числе и с помощью повышения утильсбора, что неизбежно отразится на конечной стоимости китайских машин.