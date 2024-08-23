Avatr разработал передовую гибридную установку Kunlun. Премиум-бренд концерна Changan готовится представить кроссовер с индексом 07, который станет самым компактным в линейке. Он получит как чисто электрическую, так и гибридную модификации. Последнюю оснастят системой Kunlun. Как пишет Car News China, она лишена некоторых слабостей, присущих другим бензин-электрическим установкам: потери в динамике при пополнении энергии на ходу снижены, а скорость зарядки аккумулятора увеличена.

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В состав установки Kunlun войдет 1,5-литровый турбодвигатель JL469ZQ1 от Changan мощностью 156 лошадиных сил. Его тепловой КПД составляет 44,39 процента, степень сжатия — 15:1. Avatr поработал над уровнем шума, снизив его до 75 дБ, что сравнимо с громкой речью или работающим пылесосом.

ДВС выступит в роли генератора, а с задними колесами связан электромотор мощностью 314 сил. Благодаря продвинутой системе охлаждения мотор начинает ограничивать выходную мощность только при температуре 132 градуса. Avatr провела тесты с 25 последовательными разгонами с места до «сотни» без снижения мощности, назвав такой результат лучшим в отрасли.

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Улучшены динамические показатели при зарядке на ходу: 07, оснащенный системой Kunlun, сможет разгоняться до 100 километров в час за 4,9 секунды с полностью заряженным аккумулятором, а при зарядке — за 5,8 секунды. То есть, на 0,9 секунды или 15,5 процента медленнее. По данным Avatr, у соперников показатели заметно хуже: потери составляют от 44 до 45 процентов. К примеру, время разгона Lixiang L6 увеличивается с 5,28 до 9,55 секунды.

07 получит батарею Shenxing совместной разработки Avatr и CATL емкостью 39 киловатт-часа. Запас хода такого кроссовера на электричестве составит 245 километров, а полный — 1152. Зарядка от внешнего источника с 30 до 80 процентов займет 15 минут. В следующем году появится более крупный аккумулятор на 52,4 киловатт-часа, который обеспечит дальность 325 и 1220 километров соответственно. Время зарядки с тех же 30 до 80 процентов сократится до 10 минут.

«Дальнобойные» гибриды популярнее на рынке Китая, чем чистые электрокары. Производители, которые изначально выбирали полностью «зеленую» стратегию, реагируют на спрос: помимо Avart, это Zeekr, который готовится представить свой первый бензин-электрический автомобиль. Его покажут в 2025 году.