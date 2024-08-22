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Крымский мост снова перекрыли

Проезд по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра, наблюдающий за транспортной ситуацией на переправе.

Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день
© РИА Новости
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Причины закрытия проезда не сообщаются. В 16:00 канал сообщал, что в очередях на подъезде к мосту находятся около 1 тыс. авто. Время ожидания со стороны Керчи составляло порядка трех часов.

До этого Крымский мост перекрыли утром 22 августа.

Тем временем в ФСБ сообщили о задержании в Крыму троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о российской армии. Среди них — два гражданина России и один молдаванин. Известно, что как минимум один из задержанных прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку, а также обучался выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.

Автоновости
ФСБ