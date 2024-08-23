Эксперт рассчитал, сколько будет стоить Geely Monjaro, если повысят утильсбор

На примере популярного кроссовера Geely Monjaro эксперт Артём Самородов в рамках вебинара "Авито Авто" показал, насколько вырастет цены на китайские автомобили, если с 1 октября 2024 года будет в очередной раз повышен утильсбор. Расчёты приводит сайт "Китайские автомобили".

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В качестве объекта был взят Geely Monjaro 2024 года с двухлитровым двигателем мощностью 238 л.с., который в Китае стоит в пределах 2 млн рублей. Цена в России на автомобиль составит 3 250 221 рубль, если машина ввозится частником для личного пользования, и 3 552 821 рубль, если для коммерческих целей, причём сумма указана без торговой наценки.

Как же цена выросла почти на 1,6 млн рублей? Надбавка складывается из доставки - 150 тысяч рублей, оформление на таможне - 8530 рублей, единая ставка - 1 088 291 рубль, и утильсбора, который составляет 3400 рублей, если машина ввезена для себя, и 306 000 рублей - если её планируется перепродать.

Если проект постановления о повышении утильсбора с 1 октября вступит в силу, то "коммерческий" прайс станет ещё выше - 3 803 021 рубль, а после очередной индексации в 2025 году - 3 914 221 рубль.

Не так давно дилеры Lada поддержали АвтоВАЗ и попросили правительство повысить утильсбор. При этом россияне не хотят покупать автомобили до индексации.