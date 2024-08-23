Разъярённый мужчина расстрелял свой Harley-Davidson из пулемёта. Скандал с навязыванием политики DEI (инклюзивность, равенство и равноправие), которую руководство Harley-Davidson активно проводит в течение нескольких последних лет, принимает курьёзный характер. Так, например, один из амерканских блогеров показательно уничтожил свой мотоцикл и выложил видео в Сеть.

Автором ролика стал ютубер Columbia War Machine, а сделал он это не только ради просмотров, но и из-за оскорбительного для «всех мужчин Америки» поведения топ-менеджмента бренда.

«Это одна из основополагающих компаний США. Даже произнесение названия Harley-Davidson заставляет вас думать об американском флаге. Но теперь произошло немыслимое: они получили «проснувшегося» главу, который делает всё возможное, чтобы изменить компанию», — возмущается блогер.

К слову, само понятие «проснувшийся также становится всё более популярным и используется скорее в оскорбительном подтексте.

После окончания своей речи разочаровавшийся в любимом бренде американец берёт разнообразное огнестрельное оружие, включая два пулемёта M60, и безжалостно расстреливает свой мотоцикл. Останавливается он только тогда, когда техника взрывается.

Планирует ли Columbia War Machine купить себе новый Harley-Davidson вместо уничтоженного, либо остановит свой выбор на технике других брендов, не уточняется.