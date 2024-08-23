В России могут появиться автомобили новой марки Deepal

Компания Changan представила суббренд Deepal. Первенцем марки, как сообщает пресс-служба Changan, стал кроссовер Deepal S07. Модель нескромно заявлена «электромобилем мирового класса». Её батарейная версия имеет батарею ёмкостью 79,97 кВт∙ч, которой хватает на 620 километров пробега. Мощность двигателя — 215 л.с.

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В гибридном варианте под капотом скрывается 1,5-литровый бензиновый атмосферник отдачей 95 л.с., который лишь вращает генератор. Аккумулятор на 31,7 кВт∙ч гарантирует 200 километров пробега.

Вообще, китайский автогигант Changan планирует открыть сразу несколько сборочных площадок на территории Мексики, а также представить девять моделей (премьеры состоятся до конца этого года).

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Это автомобили разных брендов, а не только Deepal. Уже известно, что четыре новинки будут чистыми электрокарами, а остальные получат двигатели внутреннего сгорания.

Между тем, Changan анонсировал новый автомобиль для рынка России: производитель опубликовал первое изображение новинки.