МАДИ поблагодарила патриотичного водителя такси

МАДИ отметила работу одного из самых патриотичных таксистов столицы.

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В День Государственного флага России Московская административная дорожная инспекция поблагодарила за работу одного из самых патриотичных водителей такси. В ведомстве отмечают, что его машина украшена триколором, а на заставке рабочего телефона – портрет Президента России Владимира Путина.

Уже 25 лет Парвиз Фаязов трудится в такси Москвы и области, при этом неукоснительно соблюдает правила дорожного движения и перевозок. Он поделился главной мечтой – встретиться с Владимиром Путиным. Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Москвы: – Выражаю благодарность работникам такси, которые ответственно и внимательно относятся к своим обязанностям.

Соблюдают скоростной режим и правила парковки, проходят медицинский осмотр и проводят техконтроль авто перед выездом, всегда вежливы и доброжелательны. Благодаря таким водителям городской транспорт становится еще комфортнее и безопаснее.