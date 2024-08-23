В Подмосковье пройдет выставка уникальных кастомных автомобилей

В ближайший уикенд в Подмосковье состоится фестиваль Кастом Weekend. Мероприятие полностью посвящено кастом-культуре. Там будут выставлены уникальные проекты, среди которых будут не только автомобили, но и мотоциклы и велосипеды. Фестиваль пройдёт на квадротреке «Формула 7», расположенном в деревне Бурцево Молжаниновского района.

© Motor.ru

24 и 25 августа на фестивале Кастом Weekend состоится выставка кастомных проектов автомобилей, мотоциклов и велосипедов -- экспозиция разместится прямо на гоночном треке в стиле Go!Race.

В развлекательную программу на все выходные включены заезды на классических и кастом мотоциклах, рыцарский турнир на мини-байках, бесплатные моментальные фотографии внутри старого микроавтобуса Volkswagen.

© Светлана Парфенова

Кроме того, на фестивале пройдёт турнир по кикеру, чемпионат beerpong'у и соревнования владельцев масштабных кастомных моделей 1:10.Также на фестивале выступят музыкальные группы и школы танцев рокабилли джайв.

© Светлана Парфенова

На территории будет организован палаточный лагерь, кемпинг, стационарные душевые кабинки, фудкорт, зона барбекю, лаунж, барбершоп, олдскул-тату, бьюти-корнер с винтажными прическами для девушек и много другое.

© Светлана Парфенова

Фестиваль пройдёт на Квадротреке «Формула 7» (Мск, Молжаниновский р-н, деревня Бурцево), которая находится всего в получасе езды от МКАДа.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте фестиваля.