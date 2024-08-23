В России выберут «Внедорожник года»

В России выберут «Внедорожники года». В рамках российской премии «Внедорожник года 2024» состоялся массовый тест-драйв автомобилей, участвующих в голосовании за лучшую модель. Тест прошёл по асфальтовым и грунтовым дорогам Калужской и Московской областей, где были доступны как грунтовые дороги, так и преодоление небольших водных преград.

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Лучшие внедорожники в рамках премии выбирают два жюри: «экспертное» и «большое» (народное). Такое разделение позволяет дать объективную экспертную оценку и изучить предпочтения российских автомобилистов. Жюри голосуют независимо друг от друга.

Премия «Внедорожник года» в 2024 году будет вручаться в 10 номинациях: 1. Полноразмерные внедорожники 2. Среднеразмерные внедорожники 3. Компактные внедорожники 4. Полноразмерные кроссоверы 5. Среднеразмерные кроссоверы 6. Компактные кроссоверы 7. Среднеразмерные моноприводные кроссоверы 8. Компактные моноприводные кроссоверы 9. Электрические и гибридные кроссоверы 10. Пикапы

Середина голосования уже позади -- организаторы получили предварительные результаты выбора. Победители станут известны 19 сентября. Тогда же состоится вручение премии в новом пространстве «Клуба 4х4» -- «Ангар 44» в Переделкино.

«Внедорожник года» -- ежегодная национальная премия, которая вручается лучшим моделям в самом популярном сегменте российского авторынка. Премия учреждена в 2005 году журналом «Клуб 4х4» и является одним из главных событий автомобильной индустрии.