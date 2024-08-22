«Автоприбор»: ситуация на рынке автокомпонентов в РФ улучшается

Положение российского рынка автокомпонентов постепенно улучшается, несмотря на санкции и проблемы с поставками из-за рубежа. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин.

© РИА «Новости»

«Ситуация на российском рынке автокомпонентов сегодня действительно непростая, остается заметным влияние ограничений на импорт <...> Точных ответов о сроках влияния на автомобильную отрасль ограничений на импорт автокомпонентов сегодня дать невозможно, однако можно уверенно говорить от том, что такое влияние неуклонно ослабевает», — заявил он.

По словам эксперта, зависимость от компонентов из других стран снижается во многом благодаря постановлению правительства №719 («О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»), которое в нынешнем году получило ряд обновлений. Березин отметил, что документ открыл для локализованной продукции более широкие возможности для участия в тендерах по госзакупкам.

«В ближайшем будущем эти шаги могут принести необходимые результаты, и в стране будет производиться достаточное количество качественных автокомпонентов», — подытожил эксперт.

До этого сообщалось, что на российском рынке автозапчастей наблюдается крупнейший за 17 лет наплыв контрафактных деталей. По словам экспертов, злоумышленники подделывают в том числе дорогостоящие защитные элементы, включая голограммы, дорогие канистры и коробки. Согласно статистике, более 37% российских автосервисов в 2024 году пожаловались на поддельные запчасти.