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Посмотрите, как выглядит изнутри двигатель Honda Civic после 400 000 км пробега

Блогеры показали, как выглядит двигатель Honda Civic после 400 000 км пробега. Автомобили японской марки считаются одними из самых надежных на планете. При условии регулярного технического обслуживания агрегатов и узлов машины могут без проблем пройти несколько сотен тысяч километров. Это подтвердил двигатель от Civic, который после внушительного пробега выглядит, как новый.

Изучаем двигатель Honda Civic после 400 000 км пробега
© Motor.ru

Блогеры разобрали 1,7-литровый четырехцилиндровый безнаддувный мотор Honda Civic 2003 года выпуска. Несмотря на то, что ремень ГРМ и множество элементов ходовой части требуют замены, цилиндры и поршни двигателя выглядят практически идеально.

Безусловно, на пробеге в 400 000 километров любой мотор изнашивается, как бы хорошо за ним ни ухаживали. Однако разобрав агрегат, специалисты увидели лишь незначительные потертости стенок цилиндров, вкладышей и шатунных опор.

© I Do Cars / YouTube

Кроме того, было обнаружено скопление мусора в маслопроводе. При этом главной проблемой на столь внушительном пробеге стала изношенная прокладка головки блока цилиндров. В результате блогеры заявили, что двигатели Honda не зря считаются одними из лучших в мире.

Несколько лет назад в Сети показали работу изнутри двигателя внутреннего сгорания. Для демонстрации в режиме замедленной съемки блогер изготовил специальный прозрачный цилиндр.

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