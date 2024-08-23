В Китае состоялась премьера электрического седана Exeed Star Era ES
Первые покупатели нового Exeed Star Era ES получат пожизненную гарантию. Производитель объявил уникальное предложение — первые покупатели получат не только пожизненную гарантию на автомобиль, но и другие бонусы, среди которых скидка на техобслуживание или возможность установки пассажирского сиденья с режимом «невесомости», а также многое другое.
Автомобиль позиционируется производителем как полноразмерный полностью электрический седан. Заявлено, что без подзарядки он сможет проезжать до 880 километров, сообщают «Автоновости дня».
Exeed Star Era ES 2025 года доступен в заднеприводном и полноприводном исполнениях. В первом случае в автомобиле установлен один электромотор мощностью 313 лошадиных сил и 425 Нм крутящего момента. Во втором случае — двухмоторная силовая установка из 313-сильного заднего электромотора и 167-сильного асинхронного двигателя на передней оси.
Автомобиль оснащён трёхзонным климат-контролем, проекционным дисплеем W-HUD, семью подушками безопасности, множеством датчиков, включая LiDAR, для работы системы автопилота. Отделка потолка натуральной замшей добавляет технологичному транспортному средству изысканности.