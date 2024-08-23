В Китае состоялась премьера электрического седана Exeed Star Era ES

Первые покупатели нового Exeed Star Era ES получат пожизненную гарантию. Производитель объявил уникальное предложение — первые покупатели получат не только пожизненную гарантию на автомобиль, но и другие бонусы, среди которых скидка на техобслуживание или возможность установки пассажирского сиденья с режимом «невесомости», а также многое другое.

© Quto.ru

Автомобиль позиционируется производителем как полноразмерный полностью электрический седан. Заявлено, что без подзарядки он сможет проезжать до 880 километров, сообщают «Автоновости дня».

Exeed Star Era ES 2025 года доступен в заднеприводном и полноприводном исполнениях. В первом случае в автомобиле установлен один электромотор мощностью 313 лошадиных сил и 425 Нм крутящего момента. Во втором случае — двухмоторная силовая установка из 313-сильного заднего электромотора и 167-сильного асинхронного двигателя на передней оси.

Автомобиль оснащён трёхзонным климат-контролем, проекционным дисплеем W-HUD, семью подушками безопасности, множеством датчиков, включая LiDAR, для работы системы автопилота. Отделка потолка натуральной замшей добавляет технологичному транспортному средству изысканности.