Появилась еще одна версия новой Toyota Camry

В некоторых странах свежий седан можно купить с атмосферником 2.5 и автоматом. При этом гибридная Камри там тоже присутствует.

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Дебютировавшая под конец прошлого года четырехдверка Toyota Camry нового поколения постепенно становится по-настоящему глобальной. Так, модель уже можно приобрести в Китае, США и странах Восточной Европы. А теперь седан дебютировал и на Ближнем Востоке.

Напомним, пусть сама Тойота и считает такую Камри следующей генерацией, но на деле перед нами – глубокий рестайлинг прежнего седана на платформе GA-K. В плане дизайна ближневосточная версия в целом повторила стандартную американскую и европейскую четырехдверки. При этом, как и в Старом Свете, «оспортивленных» исполнений на Ближнем Востоке нет – по крайней мере, пока. Длина местной Toyota Camry равна 4920 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1445 мм, колесная база – 2825 мм. Для седана предусмотрены 16-, 17- или 18-дюймовые колеса.

Если в Штатах и Европе седан представлен исключительно в виде гибрида HEV (то есть без возможности подзарядки от электросети), то ближневосточная Camry бывает в чисто бензиновой версии. Под капотом такого варианта установлен четырехцилиндровый атмосферник A25A-FKS 2.5 мощностью 201 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Гибридная четырехдверка там тоже представлена, у нее установка на базе атмосферного двигателя A25A-FXS 2.5 (184 л.с.) и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 227 л.с.

Привод в любом случае лишь передний, тогда как в США есть версия 4WD. Отметим, «традиционная» Камри еще предложена в Китае, но в этой стране она имеет мотор 2.0 (173 л.с.) и вариатор.

В списке оборудования базового ближневосточного седана значатся светодиодная оптика, тканевая обивка, «автоматический кондиционер», мультимедийная система со скромным 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, круиз-контроль. Топовая Камри – это кожаный салон, трехзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений, виртуальная приборка на 12,3 дюйма и аналогичного размера планшет мультимедиа, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

В ОАЭ, например, в пересчете с местной валюты на наши деньги «традиционная» новая Toyota Camry стоит где-то от 2,7 млн рублей (по текущему курсу), гибрид – от 3,08 млн рублей.