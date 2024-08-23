На новых Lada Vesta заменят лобовые стекла

На новых Lada Vesta заменят лобовые стёкла
АвтоВАЗ объявил кампанию по замене ветрового стекла на новых Lada Vesta. Отныне дилерские центры, проводя подготовку машины перед продажей, должны проверить стекла. Обнаружив трещины, сотрудники автосалона должны установить новое, притом — с другим артикулом. Так что покупателям «Вест» не стоит удивляться, если новый автомобиль из салона будет иметь перекленное ветровое.
Второй документ устанвливает регламент поведения дилера, относительно ранее проданных экземпляров. Так, при обращении хозяина рестайлинговой «Весты» по поводу трещины ветрового стекла, в дилерском сервисном центре должны установить новое лобовое (с третьим артикулом).
Кстати, буквально несколько дней назад стало известно, что «Вестам» вдобавок заменят гайку подшипника заднего колеса. Это также сервисное, а не отзывное мероприятие: выявленную инженерами неисправность владельцам устранят во время проведения планового техобслуживания.
Между тем, АвтоВАЗ начал выпуск «полнофункциональных» Lada Vesta: во всех версиях, включая базовые, теперь есть система курсовой устойчивости ESC.