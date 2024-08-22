Япония приступила к разработке беспилотного такси

Япония официально запустила проект по разработке автономных электромобилей (EV) для самоуправляемых такси, возглавляемый стартапом Tier IV.

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Проект, поддержанный Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, знаменует собой значительный шаг в реализации амбиций страны в области автономного вождения, пишет Wired.

Tier IV, известная своим ПО для автопилотов, сейчас разрабатывает прототип EV-такси, рассчитанного на четырех-шести пассажиров. Автомобиль, напоминающий просторный минивэн, будет оснащен передовыми датчиками и системой удаленного мониторинга для обеспечения безопасности.

Tier IV планирует начать коммерческую эксплуатацию первого в Японии автономного такси «четвертого уровня» в ноябре. Сервис будет работать в сотрудничестве с Nihon Kotsu, предоставляя поездки по требованию в специально отведенных районах. К 2025 году планируется расширить эксплуатацию по всему Токио.