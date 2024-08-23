У Tesla снова сгорела машина — грузовик Semi

В США начато расследование первого серьёзного ДТП с электрогрузовиком Tesla Semi. Второй год электрический грузовик Tesla Semi тестируется американскими компаниями в эксплуатационном режиме, и до сих пор значительных происшествий с тягачом не было зафиксировано.

© Quto.ru

Так длилось до 19 августа, когда в округе Плейсер в окрестностях Сакраменто загорелся электрогрузовик. Двигаясь по автостраде, фура вылетела за пределы проезжей части и врезалась в деревья, после чего вспыхнула. Водителю удалось выбраться из кабины самостоятельно, но ему потребовалась помощь врачей. Всё произошло в три часа ночи, и до полудня шоссе в Калифорнии было перекрыто — пожарные расчёты боролись с сильным огнём.

По словам спасателей, токсичные пары горения окутали всю окрестность — батарея тлела при температуре около тысячи градусов. Пожарные постоянно поливать её водой, ожидая, пока она не выгорит целиком.

Сегодня же стало известно, что Национальный совет по безопасности на транспорте США совместно с Управлением дорожного патруля Калифорнии начал расследование аварии. Эксперты напоминают, что возгорание электромобилей происходит иначе, чем машин с двигателями внутреннего сгорания: пожары длятся дольше и их сложнее тушить, поскольку они имеют тенденцию к повторному возгоранию.