Toyota нашла способ отказать автовладельцу в компенсации за сгоревшую машину. В начале лета этого года в Северной Каролине во время движения по шоссе внезапно загорелся Toyota GR Corolla. Так как в машине работал видеорегистратор, он зафиксировал всё, что происходило.

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Водитель остановился на обочине, как только из-под капота начал идти белый дым, а потом показался огонь, справиться с которым водитель самостоятельно не смог. В результате машина выгорела полностью. Toyota GR Corolla была на гарантии, что дало владельцу право направить производителю досудебную претензию. В качестве доказательства он приложил запись видеорегистратора.

Два месяца в компании хранили молчание, и вдруг пришёл ответ. Toyota сообщала, что ни о какой выплате пострадавшему речи быть не может. Всё потому, что стандартные покрышки GR Corolla рассчитаны на скорость не более 85 миль в час (137 километров в час). Водитель же ехал почти с такой скоростью и даже чуть быстрее, что следовало из записи видеорегистратора — он зафиксировал дату, время и скорость движения на всём пути следования.

Автоэксперты уже прокомментировали ответ производителя, назвав его «абсолютным безумием», и посоветовали пострадавшему подать в суд на Toyota.