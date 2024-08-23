В Госдуму внесут законопроект о предупреждении водителей об эвакуации машин

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект об информировании водителей о возможной эвакуации машин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

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По его словам, инициатива подразумевает извещение владельца транспортного средства об эвакуации звонком или СМС перед тем, как автомобиль будет отправлен на штрафстоянку. Предполагается, что водителю будут давать возможность в течение 10-15 минут устранить правонарушение и лишь в случае игнорирования предупреждения эвакуировать автомобиль.

Нилов отмечает, что все контакты владельцев ТС есть в базах. Также он указывает, что нарушители в любом случае без наказания не останутся — им выпишут административный штраф.