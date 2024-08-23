В Госдуму внесут законопроект о предупреждении водителей об эвакуации машин

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект об информировании водителей о возможной эвакуации машин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
По его словам, инициатива подразумевает извещение владельца транспортного средства об эвакуации звонком или СМС перед тем, как автомобиль будет отправлен на штрафстоянку. Предполагается, что водителю будут давать возможность в течение 10-15 минут устранить правонарушение и лишь в случае игнорирования предупреждения эвакуировать автомобиль.
Нилов отмечает, что все контакты владельцев ТС есть в базах. Также он указывает, что нарушители в любом случае без наказания не останутся — им выпишут административный штраф.