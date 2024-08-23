На стоянке у порта «Кавказ» стоят около 65 фур

На стоянке в поселке Ильич сейчас находятся около 65 грузовиков после инцидента в порту «Кавказ», сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию стоянки.

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По словам собеседника агентства, наплыва машин не наблюдается. Перевозящие скоропортящиеся продукты и товары первой необходимости выбирают сухопутный маршрут через Ростов, чтобы быстрее добраться до Крыма. Стоянка рассчитана на 750 автомобилей, однако сейчас здесь всего около 65 фур. Водителей грузовиков и легковых автомобилей, направляющихся к порту, разворачивают на посту ДПС в 13 км от порта. При этом скопления машин на дороге не наблюдается, так как накопительная площадка для фур находится примерно в 800 метрах.

В четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». В результате возник пожар третьего уровня сложности. По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, паром затонул из-за полученных повреждений, однако очагов возгорания на территории порта не зафиксировано. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.