Стали известны цены на китайско-немецкий седан Jetta VA3 в России

В России опубликовали цены на китайско-немецкий седан Jetta VA3. В нашей стране 4,5-метровый «бюджетник» будет оснащаться 1,5-литровым 112-сильным мотором и 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Выпускает машины совместное предприятие, созданное концерном Volkswagen, где вторым партнёром выступает автогигант FAW. Это прямой наследник ушедшего Volkswagen Polo калужской сборки — обе машины базируются на фольксвагеновской платформе PQ.

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В начальную комплектацию Aggressive входят система стабилизации, задние парктроники и круиз-контроль. Продолжают список обычный кондиционер, электрические стеклоподъёмники и система старт-стоп. Стоимость этой версии — 1 873 000 рублей.

Заплатив 1 882 000 рублей за исполнение Enjoyment, покупатель дополнительно получит люк, а также продвинутую медиасистему — с 8-дюймовым тачскрином, поддержкой Bluetooth и разъёмом USB.

Важно уточнить, что бренд автомобилей Jetta выходит на российский рынок официально. Уже запущен официальный сайт, где можно найти нужную покупателю информацию, включая прайс-листы.

В России могут появиться автомобили новой марки

Дистрибьютором выступила компания «ФАВ-Восточная Европа», которая сейчас торгует только моделями FAW. Под брендом Jetta концерн Volkswagen выпускает недорогие модели для продаж внутри Китая.