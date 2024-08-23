В Госдуме назвали инициативу о введении ученических водительских прав нуждающейся в детальной проработке

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») считает, что инициативу Гильдии автошкол России о введении ученических водительских прав необходимо детально проанализировать и проработать. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва», комментируя соответствующее предложение.

«Эту инициативу нужно обсуждать и прорабатывать. Сейчас уже есть разбивка водителей на категории и на классы – в зависимости от квалификации и навыков управлять разными видами транспортных средств. Вероятно, классификация водителей с учетом такой характеристики, как стаж вождения, тоже имеет право на существование. Например, введение ученических прав для водителей со стажем до двух лет. Но законодателю нужно четкое обоснование – как стаж влияет на аварийность», – сказал Выборный.

Депутат привел данные статистики. По его словам, сейчас большинство ДТП – более 20% – совершаются водителями со стажем управления свыше 30 лет.

«Увеличились показатели аварийности по вине водителей со стажем от двух до пяти лет и свыше 15 лет. Исходя из этих данных, мы не можем сделать однозначного вывода, что в группу риска входят именно водители со стажем менее двух лет», – отметил он.

Выборный подчеркнул, что культура вождения – это, в первую очередь, соблюдение ПДД. «Порой новички ездят более аккуратно, так как боятся. А опытные лихачат. Стаж не означает, что человек ежедневно за рулем. Возможно, стаж большой, а опыта езды мало. Одним словом, нужно более детально проанализировать этот вопрос с экспертным сообществом и специалистами профильных ведомств», – добавил заместитель председателя комитета.

Ранее СМИ сообщили, что и.о. главы Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко предложил ввести ученические водительские права, суть которых заключается в том, что человек после получения водительского удостоверения в течение двух лет находится под более пристальным контролем. Если в течение этот срока водитель совершит определенное количество нарушений ПДД, ему придется пройти переобучение.