Названа причина задержки начала продаж автомобилей VGV в России

Старт продаж кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus в России, производство которых ведется на белорусском заводе «Юнисон», перенесен с июня на сентябрь. Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на представителя бренда VGV. Проволочка связана с долгим процессом сертификации.

© VGV

«Соответствующие министерства России и Белоруссии согласовывали необходимый набор межгосударственных сертификатов в рамках ЕАЭС для импорта нового бренда автомобилей из РБ в РФ. На данный момент процесс находится в завершающей стадии», — заявил представитель VGV.

Отмечается, что автомобили уже есть в наличии в российских дилерских центрах VGV, но для их продажи необходимо дождаться решения вопроса по сертификации.

15 мая компания VGV представила в Москве кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Первая модель получила бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 145 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также доступен шестидиапазонный «автомат». Длина новинки составляет 4825 мм, а дорожный просвет — 200 мм. U70 Pro предлагают приобрести в пятиместном или семиместном вариантах.

А вот кроссовер U75 Plus получил многорычажную заднюю подвеску, двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 199 л.с. Также внутри у новинки установили автоматическую коробку. Длина автомобиля составляет 4825 мм. Машина может разогнаться до «сотни» за 8,2 секунды.