Автоэксперт объяснил, что будет, если не менять масло в моторе годами

Обычно интервал смены моторного масла рекомендует производитель, но что будет с двигателем, если вообще не менять масло? Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Егор Васильев.

© Российская Газета

"Если речь идет о современном турбомоторе, то последствия наступят довольно быстро. В результате угара и прочих проблем количество масла в системе будет уменьшаться синхронно с ухудшением его смазывающих свойств и увеличением вязкости.

В результате возрастает тепловая нагрузка на трущиеся детали двигателя. Упадет давление в системе смазки - мотор попросту заклинит. Что приведут к дорогостоящему ремонту, несоизмеримому по стоимости с регулярной заменой масла.

Если же игнорировать эту процедуру на старых моторах - из прошлого века, то проблемы могут наступить гораздо позже, но они все равно будут.

Известны случаи, когда моторы американских машин еще сохраняли условную работоспособность, в то время как масло в них уже превратилось в некое подобие солидола. Правда, это все равно выливалось в необходимость последующего ремонта", - отметил специалист.

Ранее автоэксперт Николай Погуляев объяснил, почему машина "ест" резину.