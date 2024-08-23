Легендарный Peugeot 406 из фильма «Такси» можно будет арендовать

Копию Peugeot 406 из «Такси» можно взять в аренду, но только с водителем. В Париже предлагают необычную услугу: за 90 евро в час или 400 евро в день (девять и почти 50 тысяч рублей) можно арендовать старый французский седан, ставший культовым благодаря серии комедийных боевиков Люка Бессона. Согласно сайту location406taxi.com, автомобиль доступен исключительно с водителем, а зона аренды распространяется на всю Францию и соседние страны — Бельгию, Швейцарию, Германию и другие.

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Утверждается, что это точнейшая копия того самого Peugeot 406 из «Такси»: модель 1998 года выпуска с белым кузовом, трехлитровой «шестеркой» под капотом, развивающей 194 лошадиные силы, и пятиступенчатой механической коробкой передач. У седана 17-дюймовые колесные диски TSW Imola, выхлопная система из нержавейки, сплиттер спереди и спойлер сзади, а также отделка кресел серой кожей (они оснащены электриорегулировками). На крыше — светящаяся табличка Marseille Taxi и тот самый номерной знак из фильма — 724 LNB 13.

К слову, в съемках «Такси» были задействованы как минимум шесть экземпляров Peugeot 406, три из которых — туринговые, а еще один с правым рулем. И трюки выполнял профессиональный каскадер.

В 1999 году Peugeot представил рестайлинговый 406-й, и в последующих частях блокбастера, вышедших в 2000 и 2003 годах, снималась уже обновленная версия седана. В 2007 на экраны вышла четвертая часть «Такси», и там автомобиль заменили на Peugeot 407. Эта же модель появилась и в сиквеле 2018 года, в которой Люк Бессон выступил продюсером.

В прошлом году Сами Насери, исполнивший главную роль в серии «Такси», снялся в узбекистанской рекламе на китайском родстере Songsan SS Dolphin. Он рекламировал ташкентский автомобильный рынок Tashkent Index и — одновременно! — сеть фастфуда Feed Up. «Легенды выбирают авторынок Tashkent Index!», — гласила подпись к рекламному ролику. Насери также посетил Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути», который проходил в столице Узбекистана с 29 сентября по 2 октября 2023 года.