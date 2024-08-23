Китайский BYD обошел Honda и Nissan по объему мировых продаж

Honda и Nissan уступили по объему глобальных продаж китайской марке. BYD — крупнейший производитель из КНР — во втором квартале нынешнего года увеличил продажи на 40 процентов по сравнению с тем же периодом 2023-го, поставив за три месяца почти миллион машин. Это позволило ему обогнать японцев и выйти на седьмое место по сбыту в мире, пишет Nikkei Asia. Между тем показатели всех автопроизводителей, входящих в пятерку лидеров, упали.

© Motor.ru

Первое место в рейтинге автомарок по объему мировых продаж по-прежнему принадлежит Toyota Motor. По итогам апреля-июля ее результат снизился на четыре процента в годовом сравнении. Занимающий вторую строчку Volkswagen потерял те же четыре процента спроса, а конгломерат Hyundai-KIA, стоящий на третьем месте, — один процент.

За второй квартал BYD удалось продать порядка 980 тысяч автомобилей. Около 105 тысяч отправились за рубеж, что почти втрое больше, чем год назад. Как отмечают в Nikkei Asia, резкий рост BYD бросает вызов сложившемуся порядку на мировом авторынке.

Правительства западных стран разрабатывают способы защитить рынок от наплыва «китайцев»: так, Еврокомиссия ввела временные пошлины на машины китайского производства. BYD придется платить с каждого автомобиля по 17 процентов от его цены, Geely — 19,3 процента, SAIC — 36,3. Наименьшую ставку получили компании, которые сотрудничали с европейским следствием.

В то же время многие марки из Европы, включая Mercedes-Benz, выступают против заградительных тарифов, опасаясь ответных мер со стороны Китая. Вредят они и моделям, которые производятся только в Поднебесной, — например, Cupra Tavascan от Seat.