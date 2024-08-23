Вспоминаем McLaren F1 с двигателем V12

Среди автомобильных легенд, McLaren F1, пожалуй, затмевает многих. Было выпущено ограниченное количество дорожных версий, которые редко встречаются как на дороге, так и в продаже.

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Двигатель BMW V12, механическая коробка передач и детали из карбона и алюминия делают автомобиль актуальным даже спустя 30 лет. Изначально автомобиль не предназначался для гонок. Дизайнер Гордон Мюррей стремился создать лучший дорожный автомобиль.

Но, после доработки запасного шасси F1, McLaren стал участником гоночных заездов. Дорожная версия McLaren F1 по своим характеристикам также подходила для гонок. Установка дополнительных охлаждающих воздуховодов, фиксированного заднего крыла и несколько мер по снижению веса сделали автомобиль быстрее, керамические тормоза и каркас безопасности завершили превращение McLaren F1 в гоночную машину.

McLaren F1 с шасси #17R, известный как "FINA Car", широко узнаваем. Это один из трёх автомобилей, изначально приобретенных BMW Motorsport — шасси с 16R по 18R. После предварительных заездов на Ле-Мане, автомобиль выступил на гонке в Сильверстоуне в 1996 году, где занял четвертое место в общем зачете.

Финальная гонка автомобиля состоялась на 24-часовом марафоне Ле-Мана, где Нельсон Пике, Джонни Чекотто и Дэнни Салливан выступали за итальянскую команду Bigazzi Team SRL и финишировали на восьмом месте, заняв шестое место в своем классе, уступив трем другим McLaren F1 GTR. Сегодня 17R является частью коллекции BMW North America и регулярно участвует в особых мероприятиях.