Voyah сохраняет лидерские позиции по продажам на российском рынке

Меняющий правила в отрасли электрической мобильности премиальный бренд VOYAH продолжает завоевывать симпатии российских автолюбителей и демонстрирует уверенно стабильные результаты по продажам в премиальном классе. За первые семь месяцев 2024 года VOYAH удерживает 1 место в сегменте автомобилей на альтернативных источниках энергии нового поколения (NEV), среди всех официально представленных в России брендов – количество регистраций составило 5 981 экземпляр.

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Также положительную динамику бренд продемонстрировал и в июле 2024 года, увеличив на 11% (по сравнению с предыдущим месяцем) число реализованных гибридных моделей, что составило 546 экземпляров. А также виден рост на 9% (по сравнению с июнем 2024 г.) в суммарном количестве проданных моделей, что составило 558 экземпляров.

Значительная доля продаж пришлась на инновационный электрический кроссовер VOYAH FREE, который в очередной раз подтвердил свой высокий статус.

Дополнительный импульс потребительского интереса к флагманской модели придало появление в июне у официальных дилеров ее новой версии VOYAH FREE SPORT EDITION. Это гибридный кроссовер с увеличенным запасом хода до 1000 км (по циклу WLTP), полной русификацией всех трех 12,3” экранов подъемной панели приборов и экрана управления функциями комфорта для задних пассажиров. Также, одновременно с запуском версии SPORT EDITION для клиентов VOYAH стало доступно новое приложение VOYAH STORE, позволяющее клиентам устанавливать в свой электромобиль популярные локальные сервисы навигации и развлечений.

В июле 2024 года флагманская модель в различных модификациях встала на учет в количестве 430 единиц (рост продаж составил 6% по сравнению с предыдущим месяцем). А общее число поставленных на учет модификаций семейства FREE достигло 4 955 единиц за семь месяцев 2024 года.

Впечатляющий результат (+23% по сравнению с июнем 2024) показал и флагманский минивэн VOYAH DREAM. В июле роскошный «офис на колесах» выбрали 122 новых поклонника бренда. По итогам месяца люксовый минивэн VOYAH DREAM вошел в Топ-5 премиального NEV-сегмента на российском рынке.

Модельная линейка бренда люксовых электромобилей VOYAH включает в себя интеллектуальный кроссовер VOYAH FREE в нескольких модификациях, в том числе с увеличенным запасом хода EVR, роскошный минивэн VOYAH DREAM в гибридной и полностью электрической версиях, а также инновационный электроседан VOYAH PASSION, объединивший комфорт представительского класса с непревзойденной динамикой спорткара.