Представлен 477-сильный Skoda Superb 4x4 Sleeper Edition

Уникальный «заряженный» универсал Skoda Superb 4x4 Sleeper Edition изготовлен по заказу британского представительства Skoda: он построен с помощью тюнинг-ателье REPerformance и нарочно маскирует свою прокачанную техническую начинку.

Слово Sleeper имеет много вариантов перевода с английского на русский, спецверсии чешского универсала подходят сразу несколько: «спальный вагон», «залежавшийся товар», «тёмная лошадка», «внезапный успех» и даже «удушающая хватка». Перевод «залежавшийся товар» годится потому, что перед нами универсал Skoda Superb Combi (в Великобритании — Skoda Superb Estate) уже ушедшего третьего поколения. «Четвёртый» Superb, как известно, справил премьеру в ноябре прошлого года и уже вовсю осваивает европейский рынок, при этом его бензиновая топ-версия 2,0 TSI 4x4 не дотягивает по мощности до одноимённой версии третьего поколения — 265 л.с. и 280 л.с. соответственно.

Skoda Superb 4x4 Sleeper Edition сделан в единственном экземпляре, причём не для какого-нибудь взыскательного клиента, а для гаража Skoda UK, поэтому внешний тюнинг в данном случае напрочь отсутствует, салон тоже стандартный — в топовой комплектации Lauren & Klement. Окрашен автомобиль в стандартный зелёный цвет Royal Green, появившийся в гамме в прошлом году в честь коронации Карла III (действующий король Великобритании).

Тем не менее идентифицировать необычный «сарай» можно по заниженной на 50 мм подвеске (установлены регулируемые амортизационные стойки KW) и мощным тормозам AP Racing с крупными красными 6-поршневым суппортами, виднеющимся между спицами стандартных 19-дюймовых колёсных дисков. Ну а главные изменения скрыты под капотом.

Специалисты британского тюнинг-ателье REPerformance снабдили стоковый бензиновый 2,0-литровый турбомотор EA888 новым, более производительным турбокомпрессором Garrett PowerMax, более крупным интеркулером, модернизированным впускным коллектором, свечами NGK Racing, более производительными топливными форсунками и новой программой управления. В результате отдача выросла с 280 л.с. и 400 Нм до 477 л.с. и 661 Нм. Коробка передач (7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями) и система полного привода с муфтой отбора мощности на заднюю ось остались стандартными — во всяком случае в пресс-релизе никакие изменения для них не заявлены.

Как изменились динамические качества универсала после апгрейда двигателя, тоже не сообщается, но они явно лучше, чем у стоковой машины, которая набирает первую «сотню» за 5,2 с и максимальная скорость которой ограничена на отметке 250 км/ч.

Купить Skoda Superb 4x4 Sleeper Edition нельзя, но, полагаем, ателье REPerformance с радостью изготовит при индивидуальном обращении аналогичные и даже более производительные экземпляры чешского «сарая», запас по форсировке у двигателя EA888 ещё есть.