Российский завод Haval на треть увеличит выпуск автомобилей в 2024 году

Завод Haval в Туле выпустит на треть больше машин. В нынешнем году с его конвейера должно сойти более 130 000 автомобилей — на 30 процентов больше, чем в 2023 году, заявили в пресс-службе правительства Тульской области. «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» уже удалось стать второй по объему производства автомобилей площадкой в России. Это подстегнуло автомобилестроение под Тулой: его доля среди всех промышленных отраслей выросла на 10 процентов, с двух до 12.

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Автозавод Haval открылся 5 июня 2019 года. Предприятие располагается в Узловском районе Тульской области и занимает площадь в 216 гектаров. Заявленная ранее производственная мощность — 150 тысяч автомобилей в год. То есть, в этому году он должен приблизиться к своему проектному максимуму.

Однако до сих пор объем был заметно меньше: в марте сообщалось, что момента старта производства — то есть, за пять лет — было выпущено около 200 тысяч машин.

В прошлом году, по подсчетам «Автостата», Haval продал в России 111,7 тысячи новых автомобилей. Результат оказался в 3,3 раза больше, чем годом ранее, и обеспечил марке третье место после российской Lada и китайской Chery. Бестселлером Haval остается относительно недорогой кроссовер Jolion, на котором остановили выбор 55,6 тысячи покупателей.

Сейчас «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» выпускает Dargo, Jolion и F7 нового поколения. Последний встал не конвейер недавно, а на этой неделе прекратилось производство F7 первой генерации, а заодно и купеобразного F7x. Новый F7 должен выйти на российский рынок уже сегодня — 23 августа — а насчет F7x решение еще не принято.