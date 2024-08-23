Роскошный Toyota Century со сдвижными дверями пойдет в серию

Уникальный внедорожник Toyota Century GRMN решили пустить в серию. Пока ультрароскошный Century GRMN существует в единственном экземпляре, им владеет председатель совета директоров компании Акио Тойода. Внедорожник, который отличается от прочих сдвижными задними дверями, так понравился Тойоде, что он захотел сделать его доступным и для других — иными словами, Century GRMN запустят в производство. Об этом было объявлено в рамках встречи с китайскими владельцами Century.

© Motor.ru

Внедорожник Century дебютировал осенью прошлого года. Он базируется на платформе TNGA-K, той же, которая лежит и в основе Highlander и Lexus RX: у него стойки McPherson спереди и многорычажная подвеска сзади, а двигатель расположен поперек. Силовая установка гибридная — 3,5-литровый V6 и электромеханический вариатор, ее отдача — 412 лошадиных сил.

Крутящий момент распределяться в зависимости от выбранного режима от 100 процентов в пользу передних колес до 20:80 в пользу задних. Запас хода Century на чистом электричестве составляет 69 километров, предусмотрена возможность подзарядки батареи от розетки.

Что же касается пока единственного в своем роде Century GRMN, то он отличается аэродинамическим обвесом из углеволокна, раздвижными задними дверями и 22-дюймовыми колесными дисками.

Сколько планируется выпустить внедорожников в исполнении GRMN, Акио Тойода не уточнил. Впрочем, модель Century вообще не рассчитана на массовость, так как каждый автомобиль производится с широким применением ручного труда. Ранее речь шла о том, что в месяц Toyota намерена продавать не более трех десятков таких машин.

Сборка Century организована на заводе Toyota Tahara, там же, где выпускают Land Cruiser и модели Lexus.