BMW стала лидером европейского рынка электромобилей

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Германский автопроизводитель BMW в июле стал лидером рынка электромобилей Европы, нарастив продажи более чем на треть и впервые обогнав американскую корпорацию Tesla по этому показателю. Об этом сообщила британская компания JATO Dynamics, специализирующаяся на анализе данных об авторынке.

По ее информации, продажи электромобилей BMW в 28 странах Европы в прошлом месяце выросли на 35%, число проданных машин достигло почти 15 тыс. При этом продажи электрических автомобилей компании Илона Маска, напротив, сократились на 16%, до 14,5 тыс. единиц. Аналитики JATO Dynamics в то же время отмечают, что Tesla по-прежнему остается популярным брендом электромобилей в Европе, однако все заметнее уступает по спросу BMW, в частности ее последним моделям - iX1, i4 и i5.

По данным JATO Dynamics, в целом за июль на европейском рынке было реализовано 139,3 тыс. электрических автомобилей - на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитик британской компании Фелипе Муньос считает, что причиной такого сокращения стало "отсутствие ясности относительно стимулов [производства] электромобилей и их будущего".

Единственный завод Tesla в Европе расположен в Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург) под Берлином. 22 августа газета The Guardian со ссылкой на данные экологов сообщила, что при строительстве этого предприятия было срублено около 329 га леса, что равно примерно полумиллиону деревьев. В мае у завода прошли протесты экологических активистов и левых радикалов, направленные против запланированного расширения его территории.