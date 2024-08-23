Эксперт рассказал, почему у дилеров падают продажи автомобилей с пробегом

Дилеры объяснили, почему падают продажи подержанных машин в автоцентрах.Доля продаж дилерских центров на вторичном рынке снизилась. Ещё 4 года назад она находилась на уровне 15%, а теперь — ниже 10%, отмечают аналитики агентства «Автостат». Представители дилеров объяснили, с чем связано нежелание россиян покупать автомобили с пробегом в автоцентрах.

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По мнению директора департамента по продажам автомобилей с пробегом «РОЛЬФ» Вадима Черноусова, причина в массовом импорте автомобилей в последние годы. Он считает, что дилеры в отличие от непрофессиональных игроков рынка переживают за свою репутацию и несут ответственность за проданные машины. Поэтому дилеры сначала проводят юридическую проверку автомобиля и только потом принимают решение о выкупе. А частные продавцы не всегда убеждаются в юридической чистоте автомобиля с пробегом.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков считает, что покупатели переключаются на частников из-за ухода привычных марок из России. Альтернативные каналы поставок и китайские производители не могут восполнить стоки дилеров до уровня 4-летней давности. В будущем доля дилеров будет расти, считает эксперт, благодаря развитию связей с китайскими производителями и новых программ финансирования автомобилей с пробегом.

С ним согласен заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «АВИЛОН» Роман Титов. Он тоже уверен, что доля продаж дилеров на вторичке будет расти, потому что покупатели будут чаще выбирать безопасные и комфортные сделки. Как отмечает эксперт, только у дилера можно приобрести проверенную машину по справедливой цене. К тому же, только у дилеров доступны программы кредитования и лизинга.

Несмотря на снижающуюся долю продаж у дилеров, согласно данным «Авито Авто», большинство россиян (65%) покупают автомобили с пробегом у дилера из-за уверенности в хорошем техническом состоянии, соответствия заявленным характеристикам, предпродажной подготовки и прозрачной истории эксплуатации.