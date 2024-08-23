Инспектор ГАИ предупредил автомобилистов о распространенном способе угона

В России участились случаи кражи вещей и угона машины из-за рекламных листовок. После посещения торговых комплексом автомобилисты обнаруживают рекламные буклеты на своих автомобилях. Иногда они лежат под передними или задними дворниками, а иногда прикреплены к боковым зеркалам заднего вида. В некоторых случаях они могут быть даже наклеены на разные части кузова. Представитель ГАИ рассказал порталу «Цены авто», что это может сигнализировать о злоумышленниках поблизости.

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Чаще всего водитель замечает рекламную листовку не сразу, а уже после того, как завёл двигатель и осмотрелся перед выездом со своего парковочного места. Чтобы убрать мусор, автомобилист выходит из машины, не закрывая дверь и не заглушая двигатель. Этого и добиваются злоумышленники.

Они проникают в автомобиль через открытую дверь и крадут все ценные вещи, которые лежат на виду: сумки с деньгами и документами, гаджеты, легкодоступные предметы и детали. В некоторых случаях при помощи этого способа даже угоняют автомобили, предупреждает представитель ГАИ. Проще всего это сделать, когда автомобиль заведён, а внутри нет водителя.

Чтобы обезопасить себя от подобной кражи или даже угона, инспектор посоветовал отъехать от парковки и остановиться в другом месте, чтобы убрать посторонние буклеты, листовки или наклейки.