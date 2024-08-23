КамАЗ поднимет качество грузовой «классики»
КамАЗ начал применять роботов для сборки рам. На участке сварки появилась ячейка из двух робототехнических комплексов, которые должны научиться делать детали рамы для автомобилей поколения К3 — это классические грузовики марки КамАЗ.
Один оператор сможет управлять обоими роботами: в его задачи входит закладывать и закреплять заготовки, а затем запускать программу сварки. Ожидается, что благодаря новому оборудованию производительность вырастет почти вдвое.
В перспективе «умным ячейкам» предстоит варить порядка 38 различных поперечин, но для начала — только буксирную и третью. Роботизация процессов, помимо прочего, позволит повысить качество выпускаемых цехом рам.
Между тем, как стало известно редакции Quto, кузова Lada Largus стали варить качественнее: в течение корпоративного отпуска линию, где делают машины, удалось усовершенствовать.
Так, в сварочном цеху на линии сварки основания кузова появилась пара современных сварочных роботов: они заменят ручную сварку — прежде сварщики делали 74 сварочных точки.