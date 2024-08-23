Стала известна стоимость эксплуатации Haval Jolion

Содержание Haval Jolion обходится в 1 млн рублей. Самым продаваемым китайским кроссовером на российском рынке считается Haval Jolion. Сейчас он стоит от 2 до 2,8 млн рублей. Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, во сколько обходится содержание кроссовера российским покупателям.

В расчёт принималась самая популярная версия кроссовера с передним приводом, 1,5-литровым двигателем на 143 л.с. Аналитики учитывали, что за 5 лет кроссовер проедет 100 тыс. км, а использовать его будут в Москве и Московской области.

Чтобы включить в стоимость эксплуатации страховки, учитывалось, что возраст условного водителя составляет 35 лет, а стаж управления автомобилем — 10 лет.

1 км пробега за рулём Jolion стоит 10,4 рубля. В месяц владелец потратит на содержание машины 17,3 тыс. рублей. А за 5 лет — чуть более 1 млн рублей. Для сравнения: на содержание Chery Tiggo 4 Pro за пять лет придётся потратить 1,54 млн рублей. Таким образом, популярный Haval Jolion оказался выгоднее в эксплуатации. Самая большая статья расходов — оплата топлива, за 5 лет она составит 530,8 тыс. рублей при нынешней стоимости. Ещё 312,5 тыс. рублей придётся отдать на ОСАГО и каско. На техническое обслуживание уйдёт 126,2 тыс. рублей за 5 лет. Почти 44 тыс. рублей уйдёт на покупку зимнего комплекта колёс, а в 25 тыс. рублей обойдётся транспортный налог. Россияне стали тратить больше денег на содержание автомобилей. Суммы микрозаймов на обслуживание машин выросли в первом полугодии 2024 г.. А заметнее всего — в Москве: плюс 24,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, средняя сумма составила 20,88 тыс. рублей.