В Госдуме не видят оснований для введения в России ученических водительских прав. Ранее и.о. главы Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко предложил ввести ученические водительские права с целью пристального контроля за начинающим водителем в течение двух лет после получения водительского удостоверения.

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В Государственной думе прокомментировали инициативу.

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что сначала нужно детально изучить и проанализировать все данные по этому вопросу.

В настоящее время в России водители делятся на категории и классы, что зависит от квалификации и навыков управлять разными видами транспортных средств. Возможно, нужно учитывать и стаж вождения, рассуждает народный избранник. Но для введения ученических прав, например, для водителей, чей стаж не превышает двух лет, нужны чёткие обоснования влияния стажа на аварийность.

По словам депутата, сейчас в России большая часть аварий (более 20%) совершается водителями со стажем управления более 30 лет. Растут показатели ДТП среди водителей со стажем от двух до пяти лет, а также более 15 лет. На основании этих статистических данных, продолжает Выборный, нельзя сделать вывод, что наиболее опасная для дорожной ситуации категория водителей — новички со стажем менее двух лет.

По мнению депутата, именно новички ездят более аккуратно — боятся, а лихачат, как правило, более опытные водители. «Стаж не означает, что человек ежедневно за рулем. Возможно, стаж большой, а опыта езды мало. Одним словом, нужно более детально проанализировать этот вопрос с экспертным сообществом и специалистами профильных ведомств», – заявил Выборный.