Tesla по-тихому отменила штраф в $50 тысяч за перепродажу Cybertruck

Tesla официально прекратила преследование клиентов за перепродажу Cybertruck. Компания внесла изменения в пользовательское соглашение, касающееся продажи электропикапа Cybertruck. Это связано с отменой запрета перепродаж автомобиля в течение года после покупки, а заодно и штрафа в размере 50 тысяч долларов для нарушителей этого правила.

Но и до отмены запрета некоторые покупатели перепродавали автомобили, рискуя нарваться на штрафные санкции. Своё решение автовладельцы объясняли опасениями по поводу слишком высоких трат на ремонт. Были и те, кто хотел избавиться от своего Cybertruck после развода. Выявляя таких клиентов, компания Tesla просто запрещала им снова покупать её автомобили. Теперь и эта мера отменена.

Ранее в компании объясняли введение ограничений на перепродажу защитой покупателей и контролем за ценами, так как спрос на Cybertruck был очень высоким.

Накануне стало известно, что Tesla впервые уступила лидерскую позицию по продажам электрокаров в Европе. В июле компания BMW AG опередила Tesla Inc. и впервые возглавила европейский рынок электромобилей. Продажи полностью электрических BMW в прошлом месяце выросли более чем на треть — до 14 869 единиц, по данным Jato Dynamics. У Tesla, наоборот, снижение на 16% — до 14 561. И хотя Tesla всё ещё удерживает лидерство по продажам электромобилей по итогам года, она начинает уступать долю рынка в Европе BMW и Volvo Car AB.