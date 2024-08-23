Спрогнозировано подорожание российских машин на 20% в 2024

Эксперт Попов спрогнозировал рост цен на российские машины на 20% до конца года. В IV квартале 2024 года стоимость новых автомобилей вырастет на 15-20%, в том числе на продукцию отечественных производителей. В первую очередь, независимый автоэксперт Дмитрий Попов связывает это с желанием продавцов «подзаработать» на фоне роста инфляции.

Эксперт также напомнил, что сегодня рынок ожидает индексации утильсбора, изменений ставок рефинансирования. Кроме того, спрос определяет предложение.

«Почему бы не сыграть на эту тему в цене? Нормальная история», — заявил Попов.

Он также отметил, что сегодня российский рынок «шатается», в ожидании повышения ставок и роста инфляции в ближайшие месяцы цены на иномарки начали свой рост. На этом фоне дилеры начали переписывать прайсы и на российские автомобили.

«Я думаю, что на 15-20% до конца года все подтянется», — резюмировал эксперт.

Ранее дилеры объяснили, почему падают продажи подержанных машин в автоцентрах. Доля продаж дилерских центров на вторичном рынке снизилась. Ещё 4 года назад она находилась на уровне 15%, а теперь — ниже 10%. Представители дилеров объяснили, с чем связано нежелание россиян покупать автомобили с пробегом в автоцентрах.