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Спрогнозировано подорожание российских машин на 20% в 2024

Эксперт Попов спрогнозировал рост цен на российские машины на 20% до конца года. В IV квартале 2024 года стоимость новых автомобилей вырастет на 15-20%, в том числе на продукцию отечественных производителей. В первую очередь, независимый автоэксперт Дмитрий Попов связывает это с желанием продавцов «подзаработать» на фоне роста инфляции.

Спрогнозировано подорожание российских машин на 20% в 2024
© Quto.ru

Эксперт также напомнил, что сегодня рынок ожидает индексации утильсбора, изменений ставок рефинансирования. Кроме того, спрос определяет предложение.

«Почему бы не сыграть на эту тему в цене? Нормальная история», — заявил Попов.

Он также отметил, что сегодня российский рынок «шатается», в ожидании повышения ставок и роста инфляции в ближайшие месяцы цены на иномарки начали свой рост. На этом фоне дилеры начали переписывать прайсы и на российские автомобили.

«Я думаю, что на 15-20% до конца года все подтянется», — резюмировал эксперт.

Ранее дилеры объяснили, почему падают продажи подержанных машин в автоцентрах. Доля продаж дилерских центров на вторичном рынке снизилась. Ещё 4 года назад она находилась на уровне 15%, а теперь — ниже 10%. Представители дилеров объяснили, с чем связано нежелание россиян покупать автомобили с пробегом в автоцентрах.

Автоновости
Дмитрий Попов