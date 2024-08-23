В России продают идеальный Land Rover Discovery, который 10 лет простоял в гараже

Новый Land Rover Discovery забыли в гараже на 10 лет и теперь продают. В Саратове за 5,5 миллиона рублей продают внедорожник Land Rover Discovery 2013 года выпуска с пробегом 818 километров. По словам продавца, практически сразу после покупки автомобиль в предмаксимальной комплектации SE привезли в гараж, где он провел следующие 10 лет. При этом во время простоя владелец не забывал о регулярном обслуживании машины.

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Выставленный на продажу Land Rover Discovery поставили на учет в 2014 году. С тех пор внедорожник не менял владельцев. В течение десятилетия хозяин проводил регулярное техобслуживание автомобиля у официального дилера. В последний раз в сентябре прошлого года владелец поменял масло в коробке передач.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Под капотом полноприводного внедорожника находится трехлитровый дизельный V6, отдача которого составляет 211 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает восьмидиапазонный «автомат». Приобрести идеальный Land Rover Discovery можно за 5,5 миллиона рублей.

В конце июля на продажу выставили ТагАЗ Tager, который полтора десятилетия провел в гараже. Внедорожник с пробегом в 2,3 тысячи километров планируют продать по цене Lada Vesta.