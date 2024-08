Вышел последний спецвыпуск The Grand Tour с легендарной троицей

Кто-нибудь, лучше перестаньте резать лук, потому что именно поэтому у меня слезятся глаза, а не потому, что я только что посмотрел трейлер финала The Grand Tour.

Конец Top Gear с легендарной тройкой ведущих уже давно надвигался, так что это не совсем сюрприз. В прошлом году Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй объявили, что у них в запасе остался только один спецвыпуск. Однако это не делает просмотр финального трейлера более легким.

Думаю ли я, что этот последний спецвыпуск вернет магию старого Top Gear, ту магию, которая в основном отсутствовала с тех пор, как начался The Grand Tour? Вряд ли. Но это неважно. Несмотря на все свои недостатки, Кларксон, Хаммонд и Мэй на протяжении более двух десятилетий обеспечивали стольких автолюбителей, таких как вы и я, автомобильной радостью.

Эти три британца — одна из главных причин, по которой я вообще пишу эти слова, и я знаю, что я далеко не одинок. Несмотря на то, что The Grand Tour немного поднадоел — я даже не уверен, на каком сезоне закончил смотреть шоу — их влияние на автомобильный мир просто огромное.

Этот новый спецвыпуск, One for the Road, ничем не отличается от других их приключенческих спецвыпусков. Они ездят на трех старых автомобилях, которые совершенно не подходят к ландшафту. Как и прежде, они модифицируют свои автомобили, чтобы они могли выдерживать суровые условия, снимая двери и вынимая салоны, что делает поездку забавной и неудобной.

И это хорошо. В последнем эпизоде ​​я не хочу, чтобы они пытались изобрести велосипед. Я хочу классическое приключение Кларксона, Хаммонда и Мэй.

Кларксон выбрал старую Lancia Scorpion, потому что он всегда выбирает ненадежные итальянские машины. У Хаммонда есть Ford Capri, потому что он любит недорогие спортивные автомобили, а Мэй выбирает то, что похоже на Triumph Stag, потому что ему всегда приходится выбирать не ту машину.

One for the Road будет доступен с 13 сентября на Amazon Prime.