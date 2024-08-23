Появились фото кроссовера Jetour X50 для России

По предварительным данным, компактный паркетник будет доступен в трех вариантах исполнения. Ожидается, что модель выйдет на рынок осенью.

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Первый публичный показ небольшого кроссовера Jetour X50 провели в Москве в июле этого года, тогда даже объявили цену базовой версии – от 1 990 000 рублей. Однако в рамках презентации продемонстрировали машину с тонированными стеклами и запертыми дверями. Теперь же рассекречен и интерьер: модель обзавелась собственной страницей на местном сайте бренда. Там же выложили список комплектаций, хотя на момент публикации новости все цены и так не были раскрыты (цена начальной комплектации пока не изменилась).

Напомним, Jetour X50 сделан на базе модели Soueast DX5, а фирмой Soueast ныне тоже владеет Chery (причем марка Soueast, как ожидается, позже тоже придет в РФ). Длина предназначенного для России X50 равна 4397 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1654 мм, колесная база – 2601. То есть по своим габаритам кроссовер близок к Chery Tiggo 4 Pro, Belgee X50 и GAC GS3. Паспортный дорожный просвет Jetour X50 – 186 мм.

Внешние особенности новинки – внушительная радиаторная решетка с вертикальными плашками и довольно агрессивный передний бампер. Пока заявлены четыре цвета кузова: белый, черный, светло-серый и серый. В салоне установлено табло. Объем багажника – 398 литров, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1262 литров.

В России Jetour X50 предложат с двумя бензиновыми двигателями на выбор, кроссовер будет доступен в трех комплектациях. Базовое исполнение Comfort оснащается атмосферником 1.5 мощностью 113 л.с. (138 Нм) и пятиступенчатой механикой. В версиях Elite и Luxury паркетник имеет турбочетверку 1.5 мощностью 147 л.с. (210 Нм) и шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Оба мотора могут «питаться» АИ-92. Привод в любом случае только передний.

Согласно сайту марки, в список стандартного оборудования самого дешевого Jetour X50 входят: светодиодные ходовые огни, галогеновые фары, 17-дюймовые колеса, датчики дождя и света, рейлинги на крыше, обогрев форсунок стеклоомывателя, лобового стекла и наружных зеркал, задний парктроник, подогрев руля и передних сидений, обивка из экокожи, упомянутое табло (экраны приборки и мультимедиа, каждый диагональю 10,25 дюйма), климатическая установка, пара подушек безопасности, камера заднего вида, ESC и круиз-контроль.

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Начиная с версии Elite появляются подогрев задних кресел, боковые «эйрбэги», система выбора режима движения и беспроводная зарядка для смартфона. Топовый Jetour X50 Luxury – это светодиодные фары, 18-дюймовые диски, люк в крыше, шторки безопасности, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон, предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом и помощи при перестроении.

Предполагается, что в продажу самый доступный SUV марки Jetour поступит в сентябре – полный прайс-лист, видимо, опубликуют ближе к этой дате. Между тем впоследствии Jetour планирует вывести на российский рынок еще несколько новинок.